Coronavirus, “Dybala positivo” per la stampa venezuelana. La Juventus smentisce

Un’assurda fake news.

Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dal Venezuela è arrivata una notizia che aveva causato il panico generale sui social network: El Nacional aveva diffuso una clamorosa indiscrezione secondo cui Paulo Dybala, attaccante della Juventus, era risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Una notizia che era stata subito riportata in Italia senza prima fare i dovuti accertamenti, e che ha subito ricevuto una certa credibilità vista la notizia di ieri sulla positività al test di Daniele Rugani.

Juventus, Rugani positivo al Coronavirus: le reazioni dagli USA alla Spagna, tra polemiche e sostegno

Immediatamente la Juventus in prima linea è intervenuta per smentire la notizia ai microfoni di Sportitalia, affermando che il giocatore attualmente sta bene e non ha nemmeno una linea di febbre. Come tutti i giocatori bianconeri e lo staff, è in isolamento e in attesa di sottoporsi al tampone la prossima settimana.