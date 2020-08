Calciomercato Juventus, Dybala incanta l’Europa: offerta monstre del Real Madrid per la Joya

Il Real Madrid disposto a fare follie per Paulo Dybala.

In una stagione di alti e bassi condita comunque dalla vittoria del nono scudetto consecutivo e conclusasi con l’eliminazione dalla Champions League e il conseguente esonero di Maurizio Sarri, una delle note più positive è stata sicuramente la riscoperta di Paulo Dybala. Durante questa stagione la Joya ha ritrovato tutto il suo talento, mettendosi di nuovo in luce con una serie di prestazioni positive, che gli hanno permesso di vincere il titolo di miglior giocatore della Serie A.

La Juventus sta lavorando con gli agenti del calciatore argentino al fine di prolungare il suo contratto in scadenza: l’intenzione della dirigenza bianconera sarebbe quella di rendere Dybala un pilastro assoluto della squadra, facendolo diventare una vera e propria bandiera sulle orme di Alessandro Del Piero.

Nonostante ci sia positività intorno al rinnovo della Joya, i top club europei proveranno comunque a tentare la Juventus per cercare di acquistare il cartellino di uno dei giocatori più talentuosi e brillanti dell’interno panorama calcistico europeo. Tra questi vi sarebbe il Real Madrid, che stando a quanto riportato da Spormediaset sarebbe disposto a presentare un’offerta monstre per il numero 10 bianconero: una parte cash più una contropartita tra Isco e Toni Kroos per un totale di 100 milioni di euro.

Attualmente la società guidata da Andrea Agnelli non sembrerebbe disposta a privarsi del talento di Dybala, ma la suo il destino potrebbe essere legato a quello di Cristiano Ronaldo: se CR7 scegliesse di restare in Italia per un’altra stagione, la Juventus potrebbe cedere la Joya per migliorare le casse della società e chiudere qualche altro colpo importante durante la prossima sessione di calciomercato.