Juventus, Pirlo è la scommessa bianconera: le prime parole da neo tecnico

Andrea Pirlo è il nuovo tecnico della Juventus, l’ex centrocampista e campione del Mondo 2006 ha sostituito Maurizio Sarri.

Il “Maestro” era stato scelto dal club bianconero per guidare l’U23, la disfatta in Champions League con la conseguente eliminazione a opera del Lione ha fatto sì che ricevesse una promozione inaspettata. Un momento davvero di grande emozione per Pirlo che, attraverso il proprio profilo instagram, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità!”.