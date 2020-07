Calciomercato Juventus: caccia all’erede di Higuain: cercasi partner per Dybala e CR7, Milik e Dzeko…

La sessione estiva del calciomercato tra i professionisti si concluderà il prossimo 5 ottobre.

Il ds della Juventus, Fabio Paratici, è a lavoro al fine di allestire un organico quanto più competitivo possibile in vista stagione calcistica 2020-2021.

Non solo Arkadiusz Milik, nel mirino del dirigente bianconero, la Juventus setaccia il mercato alla ricerca di un potenziale erede di Gonzalo Higuain nel reparto offensivo.

Come si legge sul noto quotidiano torinese Tuttosport, vi sarebbero anche tre possibili candidati per diventare un profilo complementare a Dybala e Cristiano Ronaldo: il bomber polacco del Napoli, Arkadiusz Milik costituisce certamente una prima scelta. Il tesserato del club partenopeo, soprattutto perché ha il contratto in scadenza, ha numerosi estimatori nel panorama calcistico europeo. Altro profilo di primissimo piano è quello del centravanti bosniaco, punto di forza della Roma di Fonseca, Edin Dzeko. Una terza pista percorribile dal club bianconero porterebbe al nome di Alexandre Lacazette, attaccante francese che non rientrerebbe più nei piani dell’Arsenal guidato da Arteta. La probabile permanenza tra i gunners di Pierre-Emerick Aubameyang, attualmente in trattativa con la società londinese per il rinnovo del contratto, darebbe il via libera alla cessione dell’ex Lione.

