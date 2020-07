Brescia-Roma, Fonseca: “Da ora saranno tutte gare complicate, su Dzeko e Pellegrini…”

Paulo Fonseca alla ricerca della continuità.

La Roma nella serata di sabato affronterà il Brescia che ha ancora le ultime seppur minime speranze di salvezza. I giallorossi hanno ritrovato il sorriso dopo tre sconfitte di fila sconfiggendo 2-1 il Parma, adesso serve però dare un’impronta a questo campionato e continuare sulla scia giusta. Le parole del tecnico portoghese nel corso della conferenza stampa della vigilia.

“Devo dire che in questo momento sono tutte squadre difficili. Non dobbiamo pensarci, abbiamo la partita col Siviglia. Se poi vinciamo, vedremo. Sono tutte squadre forti in questo momento. Dzeko? Vediamo, non possiamo dimenticare che ha fatto le ultime due partite e ci sono pochi giorni per recuperare. Ho parlato con lui ieri ed era un po’ stanco. Vorrei riparlarci oggi per decidere. Pellegrini? Io non sono mai soddisfatto, ma io ho totale fiducia in Pellegrini. Voi sapete che mi piace tanto, è un giovane che deve migliorare e non possiamo dimenticare che è stato infortunato durante la stagione, ma penso che possa migliorare ancora”.