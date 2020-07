Serie A, Napoli-Roma: Milik sfida Dzeko, Mertens in panchina. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il big match del San Paolo.

Sul campo dello stadio San Paolo andrà tra poco in scena la sfida tra il Napoli e la Roma, che si affronteranno in occasione della trentesima giornata di Serie A: i due club cercheranno di ottenere tre punti fondamentali per continuare ad inseguire il sogno di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Rino Gattuso e Paulo Fonseca:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Roma (3-4-3): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Dzeko, Kluivert.