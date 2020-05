Braida confessa: “Lautaro e Pjanic profili da Barcellona, accordo non impossibile. Messi? Vi dico la mia”

“Lautaro Martinez e Miralem Pjanic profili perfetti per il Barcellona”.

Lo ha detto Ariedo Braida. In attesa della ripartenza effettiva del campionato di Serie A, il noto dirigente sportivo con un passato al Milan e al Barcellona, ha detto la sua sulla prossima sessione di calciomercato, soffermandosi in particolare sul futuro di Lautaro Martinez e di Miralem Pjanic, due profili ben graditi proprio dalla dirigenza blaugrana: “Lautaro Martinez mi piace molta. Ha qualità, talento, segna. Nonostante sia molto giovane e possa migliorare molto, ha qualità e talento, caratteristiche perfette per un giocatore del Barça. Che giocatori potrebbero interessare all’Inter? A me piace molto Semedo, così come Arthur. Penso che sia un accordo fattibile”.

Lautaro-Barcellona, Scaloni avverte l’argentino: “Dovrà lottare per guadagnarsi un posto, serve continuità”

“Pjanic? Ha un profilo da Barcellona – ha proseguito Braida-. È un giocatore con un profilo simile a Xavi o Iniesta. Ha un piede ottimo, molta intelligenza e calcia molto bene i calci piazzati. Lui e Lautaro sono perfetti per i blaugrana. Ai bianconeri come contropartita piace Arthur”.

Calciomercato Inter, non solo Cavani: tutti i nomi per il dopo Lautaro. Marotta sogna Dybala…

Braida chiarisce poi le varianti che con tutta probabilità caratterizzeranno la prossima sessione di mercato: “Tutti i grandi club vogliono comprare grandi giocatori, ma allo stesso tempo devono prendersi cura dei propri bilanci. Le plusvalenze dovranno essere prese in considerazione, perché i club genereranno molti debiti e potrebbero avere problemi”.

Calciomercato Inter, il presidente del Racing si sbilancia: “Lautaro-Barcellona? La firma è vicina”

Chiosa finale su Ousmane Dembelé e Lionel Messi: “Dembelé è un ragazzo che ha grandi qualità. Si parla tanto di Neymar, ma il Barcellona è forte con o senza di lui. Messi invece è il numero uno, il miglior giocatore al mondo, scrivilo a grandi lettere”.