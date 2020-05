Calciomercato Inter, non solo Cavani: tutti i nomi per il dopo Lautaro. Marotta sogna Dybala…

Grandi rivoluzioni in casa Inter.

Giorni frenetici per i nerazzurri, in attesa di definire il passaggio a titolo definitivo di Mauro Icardi al PSG e l’ormai quasi certo trasferimento di Lautaro Martinez in blaugrana. Marotta è già a lavoro per rinforzare il reparto offensivo ed affrontare così in serenità la prossima stagione. Tra i profili vagliati dall’Inter, com’è ormai noto, anche quello dell’ex Napoli e PSG Edinson Cavani.

Tra i primi nomi presenti sul taccuino di Marotta figurerebbe, però, anche quello di Timo Werner: attaccante classe ’96 reduce da un’ottima stagione con l’RB Lipsia. Una suggestione più che un obiettivo di mercato concreto, considerata la volontà – già espressa – del giocatore di cominciare una nuova avventura in Premier League. Possibile ritorno di fiamma anche per Edin Dzeko, corteggiato a lungo la scorsa estate dai nerazzurrri. Il sogno di Marotta, tuttavia, continua a rispondere al nome di Paulo Dybala. Nonostante non sia considerato dalla dirigenza bianconera un giocatore d’élite, il club, è comunque pronto a blindare l’argentino scommettendo su di lui anche per il futuro.