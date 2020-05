Lautaro-Barcellona, Scaloni avverte l’argentino: “Dovrà lottare per guadagnarsi un posto, serve continuità”

E’ da settimane sulla bocca di tutti.

Il possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona, infiamma la Spagna: in attesa di una fumata bianca che ormai potrebbe arrivare giorni. Il “Toro”, già da tempo, rappresenta un obiettivo di mercato concreto per i catalani: decisi ad assicurarsi le prestazioni dell’argentino per rinforzare il proprio reparto offensivo, nonostante il rinnovo di Luis Suarez fino al 2021.

Lautaro Martinez infatti andrebbe ad arricchire una rosa già piena di talenti. Ne è conscio il ct dell’Argentina Scaloni che, durante un’intervista concessa ai microfoni di “Radio La Red”, ha commentato il possibile trasferimento in blaugrana dell’ex Racing Club non nascondendo qualche preoccupazione legata allo spazio che l’argentino potrebbe trovare in un big club come il Barcellona.