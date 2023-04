Bologna-Juventus, Allegri: “C’era voglia di vincere. Sento la fiducia dalla società”

PAREGGIO – «Una partita come questa una settimana fa l’avremmo persa. Vediamo le cose positive, su cosa dobbiamo migliorare. La palla di Soulé ha affrettato il colpo, ma è un ragazzo giovane. Iling ha fatto una cosa straordinaria, ma hanno dieci partite in Serie A alla Juventus. È una fase di crescita. Nel finale non abbiamo attaccato due palle in area, nel primo tempo abbiamo rischiato su campo aperto. Abbiamo guadagnato un punto sulla Lazio e manteniamo il vantaggio sulle inseguitrici. Martedì è importante».