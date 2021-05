LE PAGELLE DI JUVE STABIA – PALERMO 0-2. Prestazione da prima della classe per i rosa che dominano e vanno alla fase nazionale

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo domina in casa della Juve Stabia e vince 2-0 grazie alle reti di Valente e Saraniti. Prestazione perfetta per l’intera compagine rosanero che vince e convince preparandosi nel migliore dei modi per la fase nazionale.

PELAGOTTI 7

Una paratissima su Fantacci al 92′ nell’unico vero tiro della Juve Stabia che avrebbe potuto cambiare la partita. Non è facile dopo 90 minuti a guardare la partita, ecco il motivo del suo voto.

MARONG 7

Cerca sempre la giocata più semplice e mette il fisico al servizio della difesa.

LANCINI 7

Bravo soprattutto negli anticipi, non sbaglia nulla e rimane freddo anche nei momenti più caldi. PERETTI (dal 63′) 6,5 il suo ingresso non sposta gli equilibri.

MARCONI 7

Difende con lucidità e fa ripartire l’azione permettendo ai rosa di respirare in fase di possesso.