Polonia-Italia, Glik suona la carica: “Azzurri tra i favoriti per l’Europeo, ma noi abbiamo un obiettivo”

“L’Italia fa un buon calcio, è una squadra fortissima”.

Parola di Kamil Glik. Dopo l’amichevole con la Moldavia, gli azzurri di Roberto Mancini volano a Danzica, dove questa sera alle 20.45 affronterà la Polonia in un match valido per la UEFA Nations League. A poche ore dalla sfida, il difensore classe ’88, ha suonato così la carica: “Ci sentiamo preparati e penso che possiamo creare molti problemi agli italiani. L’Italia è una delle favorite per l’Europeo, è una squadra molto forte che propone un bel calcio”.

Polonia-Italia, Bonucci: “Sarà una battaglia, vogliamo i tre punti. Lewandowski? Ho la mia idea”

Sul suo ritorno in Serie A con la maglia del Benevento, dopo l’esperienza in Francia: “Dopo quattro anni al Monaco, volevo ritornare in Italia. Il Benevento mi ha voluto fortemente, ho parlato con il presidente, e hanno un progetto importante. Sono molto contento della decisione presa”.

Polonia-Italia, Mancini: “Giocheremo due gare importanti, magari anche decisive. Immobile? Rispondo così”

Chiosa finale su Boniek, presidente della Federazione polacca: “Gli chiederemo qualche bonus in caso di vittoria, una battuta gliela faccio”.