Polonia-Italia, Bonucci: “Sarà una battaglia, vogliamo i tre punti. Lewandowski? Ho la mia idea”

Domenica sera andrà in scena il match di Nations League tra Polonia e Italia.

Polonia-Italia, Glik: “Azzurri in forma, non si vince per caso. Lewandowski? Era da Pallone d’Oro”

Gli azzurri affronteranno a Danzica i polacchi nella gara valida per la terza uscita in Nations League in cui gli uomini di Roberto Mancini hanno conquistato 4 punti. Leonardo Bonucci, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida contro Lewandowski & Co.

Polonia-Italia, Mancini: “Giocheremo due gare importanti, magari anche decisive. Immobile? Rispondo così”

“È importante fare bene per continuare la strada intrapresa. Sarà una bella partita e noi vogliamo tornare in Italia con i tre punti. Abbiamo più esperienza. Due anni fa eravamo all’inizio del nuovo corso e qualche errore lo avevamo commesso, però avevamo dimostrato di poter dire la nostra con un modo diverso di stare in campo. Oggi c’è più intesa tra noi. La Polonia ha giocatori di livello assoluto come Milik, Krichowiak e Lewandowski. Sarà una bella battaglia. Lewandowski? Oggi è il miglior attaccante al mondo. Se avessero assegnato il Pallone d’Oro, lo avrebbe vinto. Dovremo sbrigare un grosso lavoro per fermarlo”.