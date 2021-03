Italia-Irlanda del Nord, Immobile: “Il gol una liberazione. Il mio pensiero va a Guerini”

Parola a Ciro Immobile.

Qual. Mondiali, Italia-Irlanda del Nord 2-0: gli azzurri non brillano ma si prendono i primi tre punti

Il centravanti della Lazio si è sbloccato dopo circa un anno e mezzo di digiuno con la maglia della Nazionale. Il bomber biancoceleste ex Torino ha commentato così ai microfoni della Rai l’importante vittoria della squadra di Roberto Mancini.

“Il gol è una liberazione visto che non segnavo da un anno e mezzo in Nazionale. Avevo avuto due occasioni prima che non sono riuscito a sfruttare, era molto importante fare gol dato che la partita era molto complicata. La Nazionale deve essere così ossia serve che ci sia concorrenza, orgoglioso del percorso che stiamo facendo. Bisogna avere più fiducia e credere in noi perchè stiamo facendo un ottimo lavoro. Morte Guerini? Il mio pensiero va a lui e alla famiglia, siamo tristi per quello che è successo e ci stringiamo intorno ai suoi familiari“.

