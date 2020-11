Italia-Estonia, Evani sprona gli azzurri: “Potevamo fare meglio, ecco quando tornerà Mancini”

L’Italia ha superato agilmente l’Estonia con un secco 4-0.

Italia-Estonia, poker azzurro: Grifo sugli scudi, torna a segnare Bernardeschi

Gli azzurri di Roberto Mancini, questa sera sostituito da Evani causa Covid, hanno dimostrato di essere in palla nonostante la formazione sia stata a dir poco sperimentale. Il commissario tecnico italiano, ai microfoni di Rai Sport, ha così commentato la prestazione dei suoi.

“Sapevamo che non potevamo sbagliare, ci sono partite in cui hai tutto da perdere. Abbiamo provato a giocare, non era facile perché lanciavano molto la palla. Qualcosa si è visto, c’è una qualità umana straordinaria in questo gruppo. Sinceramente potevamo fare anche meglio, i ragazzi hanno delle qualità in cui lo sviluppo poteva essere espresso meglio. A Reggio torna Mancini? Sì, abbiamo bisogno della sua personalità e del suo carisma”.