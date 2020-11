Italia-Estonia, poker azzurro: Grifo sugli scudi, torna a segnare Bernardeschi

L’Italia sperimentale domina e vince 4-0 contro l’Estonia.

Gli azzurri hanno surclassato la nazionale baltica nell’amichevole che contava per accumulare punti in vista dei gironi per le qualificazioni al Mondiale 2022. Protagonista della serata è stato senza dubbio Vincenzo Grifo che ha messo a segno una doppietta: al 14′ con un destro terrificante che ha baciato il palo per poi insaccarsi e al 75′ su calcio di rigore. Le altre due reti per gli uomini di Roberto Mancini, quest’oggi sostituito da Evani causa Covid, sono state siglate da Bernardeschi (mancino perfetto sul primo palo) e Orsolini (dagli undici metri).