Inter, senti il c.t. danese: “Eriksen con la Danimarca si trasforma, ha una storia d’amore con il pallone”

Inter, Eriksen stuzzica Conte: “Non ho intenzione di passare l’autunno in panchina”

Il fantasista ex Tottenham è arrivato in nerazzurro nel corso della scorsa stagione, dopo un inizio positivo c’è stato il tracollo post lockdown che ha visto il danese arretrare le proprie ambizioni. Il classe ’93 negli ultimi giorni ha però confermato di non voler stare tutto l’autunno in panchina, nel frattempo ha confermato il suo ottimo stato di forma in nazionale siglando due reti in altrettante uscite. Il commissario tecnico degli scandinavi, Kasper Hjulmand, nel corso di un’intervista concessa a BT, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul proprio pupillo.

“Attendiamo la partita contro l’Inghilterra e speriamo che arrivino le 100 presenze, è chiaro che nel momento in cui giochi 100 partite internazionali diventi senza dubbio uno tra i più grandi giocatori della propria nazionale. Sembra che Christian abbia un approccio leggermente più determinante. Ha una storia d’amore con il pallone e durante gli allenamenti arriva sempre prima di tutti e dà il massimo. Sono felice che stia vivendo questo ottima momento di forma”.