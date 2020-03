Inter, l’ex Figo elogia Lukaku: “Sta mantenendo un rendimento fantastico. Mi ha sorpreso”

Una stagione strabiliante quella di Romelu Lukaku.

24 gare, 17 reti e 2 assist. Numeri importanti quelli della punta belga, al primo anno in serie A, dimostratosi il vero e proprio protagonista della nuova Inter targata Antonio Conte. A lodare quanto compiuto dall’attaccante classe ’93 è stato proprio un ex calciatore dei nerazzurri: la leggenda Luis Figo. L’ex fantasista portoghese, intervistato ai microfoni de L’Avenir, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Quest’anno sta mantenendo un rendimento fantastico. Segna, aiuta la squadra e crede nello scudetto: è molto felice. Tra Serie A e Premier League ci sono delle differenze, ma Romelu non mi ha sorpreso: uno con il suo fiuto del gol segna ovunque. In teoria è più complicato segnare in Italia che in Inghilterra perché ci sono meno spazi, ma lui fa un ottimo lavoro”.

