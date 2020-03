Inter, Marotta: “Porte chiuse unico strumento per garantire regolarità alla A. La proposta del Consiglio…”

Si va verso una Serie A a porte chiuse.

Il Governo emetterà quest’oggi un nuovo decreto per affrontare l’emergenza Coronavirus, anche in ambito sportivo, al fine di preservare la salute pubblica. Questa mattina, intanto, gli esponenti di alcune società di Serie A si sono riuniti al CONI per discutere delle sorti del massimo campionato italiano.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, intervenuto ai microfoni dei giornalisti all’uscita dal Consiglio, ha detto la sua in merito alla situazione: “È stata ricreata la giusta armonia in un momento di grande difficoltà per il paese, serve prendere coscienza dei gravissimi problemi di salute, nel nostro ambito, quello calcistico. Il tentativo è portare a termine il campionato con la massima regolarità, senza creare uno squilibrio competitivo, ma come vedete lo scenario cambia continuamente e siamo attesa di un nuovo provvedimento governativo, quindi viaggiamo a vista. Quello delle porte chiuse potrebbe essere l’unico strumento per portare a termine il campionato alla luce dell’emergenza e le restrizioni che giustamente il governo sta adottando. Il consiglio ha ratificato la proposta delle venti società di riprendere le partite sospese, questa è la soluzione della Lega. C’è uno slot differente tra il fine settimana, con le partite sospese, poi sarà la Lega a comunicare le date. Juve-Inter? Domenica o lunedì“.

