Serie A, si attende il decreto del Governo. Spadafora: “Campionato avanti, ma a porte chiuse”

Proseguire le attività sportive, nel rispetto della salute pubblica.

L’obiettivo del Governo è dare regolarmente continuità ai campionati italiani, seppure rispettando le precauzioni necessarie ad affrontare l’emergenza Coronavirus. In tal senso, le gare in programma, fino a data da destinarsi, potrebbero disputarsi a porte chiuse. Ad annunciarlo è stato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, all’uscita da Palazzo Chigi. Oggi alle 15.00 la Camera si riunirà in un question time per discutere dei risvolti sportivi dell’emergenza. Nel pomeriggio, dunque, è attesa l’ufficialità del provvedimento.

Questa mattina, invece, al Salone d’onore del Coni, insieme al numero uno Giovanni Malagò e al presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, si sono riuniti gli esponenti di alcuni club di Serie A. Il numero legale valido per la costituzione dell’assemblea, fissato a quattordici, tuttavia, non è stato raggiunto. Le società presenti, nonostante in tanti nei giorni scorsi abbiano espresso la loro contrarietà in merito allo giocare a porte chiuse, hanno manifestato la loro disponibilità ad adattarsi alle direttive del Governo, che in questi istanti sta stilando il nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza.

