Emergenza Coronavirus, i provvedimenti del Palermo: viaggi vietati ai rosanero. I dettagli

Viaggi vietati ai calciatori del Palermo.

E’ atteso per oggi il via libera al decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con le nuove misure sanitarie contro la diffusione del Coronavirus in Italia. Niente strette di mano, stop alle manifestazioni, anche quelle sportive, limitazioni per gli anziani. Sono questi alcuni dei punti chiave del decreto in questione, che avrà almeno trenta giorni di validità. “La nostra attenzione è massima, il contagio potrebbe anche estendersi e, al momento, non è dato sapere quando raggiungeremo il picco. Il calcio? Sarà la Lega a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite”, ha dichiarato questa mattina lo stesso Conte.

Intanto – secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – anche il club rosanero avrebbe preso dei provvedimenti. In particolare, tutti i componenti della squadra e anche gli stessi dirigenti resteranno in città, senza spostarsi nei giorni di riposo. “Molti dei ragazzi che il lunedì erano soliti andare a trovare le famiglie hanno rinunciato e non si muoveranno da Palermo o dalla Sicilia”, si legge.