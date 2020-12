Addio a Paolo Rossi, Gilardino lo porta nel cuore: “Sono nato sotto la tua stella, quel 5 luglio 1982…”

La morte di Paolo Rossi ha sconvolto il mondo dell’intero movimento calcistico italiano e internazionale.

CALCIO ITALIANO SOTTO SHOCK, È MORTO PAOLO ROSSI: L’EROE DI SPAGNA ’82 AVEVA 64 ANNI

L’eroe di Spagna ’82 è scomparso nella notte all’età di 64 anni a causa di un male incurabile. Il mondo del calcio lo piange, soprattutto chi ha vissuto quell’11 luglio 1982 quando l’Italia superò 3-1 la Germania e vinse il Mondiale. Uno che Pablito lo ha tatuato nel cuore è senza dubbio Alberto Gilardino che il 5 luglio dello stesso anno veniva al mondo, quel giorno in cui Rossi segnava una tripletta nei quarti di finale contro il Brasile. Le dolci parole dell’ex attaccante anche del Palermo attraverso il proprio profilo instagram.

“È come se ripercorressi quella giornata, mi si è stretto lo stomaco aver letto questa notizia… Eh si Pablito, io il 5 luglio del 1982 (giorno di Italia-Brasile 3-2 ndr) sono nato, ma da quel giorno ho sentito parlare di te, da mio padre. Più crescevo e più lui mi raccontava e mi faceva vedere quelle immagini, credo di essere nato sotto la tua stella, credo molto nel destino. Tu Pablito quel giorno hai fatto gioire milioni di italiani, ora riposa in pace Campione, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

