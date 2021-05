Serie A, Inter-Udinese: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

Tutto pronto per la sfida tra Inter e Udinese.

L’ultimo ballo della stagione di Serie A a San Siro – in diretta dalle ore 15:00 su DAZN – accoglierà la formazione di Antonio Conte da campioni d’Italia. Seppur da diverse giornate sia stato emanato l’atteso verdetto, simbolicamente il match con i friulani rappresenta l’ultimo atto di un’annata trionfale e piena di soddisfazioni per la compagine interista. Dall’altra parte un Udinese che già da un po’ ha raggiunto l’obiettivo salvezza e che non ha più nulla da chiedere al suo campionato.

Proprio per questi motivi, le quote dei bookmakers sembrerebbero nettamente indirizzate in favore dei nerazzurri. Questi ultimi, infatti, trovano un loro eventuale successo fissato a 1.34, rispetto ad un’improbabile vittoria bianconera che stazione invece a 7.00. Il pareggio, anch’esso poco contemplato dalle maggiori agenzie di scommesse sportive, si aggira intorno al 5.30, a dimostrazione del fatto che sia un match che dovrebbe colorarsi prettamente di nerazzurro.

Di seguito le probabili formazioni della sfida.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Gagliardini, Sensi, Young; Pinamonti, Martinez. ALL.: Conte.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Larsen; Forestieri, Okaka. ALL.: Gotti.