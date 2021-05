Inter, De Vrij: “Ambizione massima, vogliamo ripeterci. Juventus? Ai bianconeri dico una cosa”

Stefan De Vrij è stato nuovamente il faro difensivo della stagione dell’Inter.

L’olandese, fin dal suo approdo in quel di Milano, non ha mai deluso le alte aspettative messe sul tavolo dai sostenitori nerazzurri e dalla società. Arrivato a costo zero dalla Lazio, il centrale difensivo che tanto aveva stupito nei mondiali del 2014 con la sua Olanda, è ben presto diventato la colonna portante del reparto arretrato interista.

Un’ascesa rapida, tangibile, che ha portato l’Inter al raggiungimento di una solidità difensiva con parametri statistici estremamente positivi e convincenti per tutto l’arco di questa stagione e non solo. Protagonista assoluto della corazzata di Antonio Conte, De Vrij si è raccontato in un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di SportMediaset, dove ha fatto il punto sulla stagione trionfale che si sta per concludere. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, legate anche al suo futuro e al ruolo fondamentale giocato da Conte per la vittoria del diciannovesimo scudetto della storia nerazzurra.

“Siamo felicissimi, abbiamo raccolto il lavoro di questi anni e finalmente solleviamo un trofeo. È stata una stagione lunga, ma l’abbiamo affrontata con tanta voglia di vincere, quindi la soddisfazione è tanta. Contro il Sassuolo in trasferta abbiamo cambiato qualcosa tatticamente, abbiamo riacquistato compattezza e tutti hanno lavorato al meglio. La delusione certo è stata l’eliminazione dalla Champions League, ma ora pensiamo solo a questo meraviglioso trionfo”.

“Stiamo lavorando da tanto insieme, siamo ambiziosi, vogliamo continuare a crescere insieme: siamo un bel gruppo. Conte? È una parte importantissima del nostro gruppo, si vede la sua mano. Ci ha trasmesso la voglia di vincere, abbiamo sempre preparato al meglio le partite. La gara con la Juventus? Siamo andati là per vincere, ovviamente c’è un pizzico di delusione, ma in realtà siamo felicissimi per lo Scudetto vinto”.