Inter, Kolarov analizza la stagione: “Il successo vs la Juventus ci ha fatto capire una cosa”

Aleksandar Kolarov mancato protagonista della vittoria scudetto dell’Inter.

Il laterale serbo dei nerazzurri nel corso della stagione praticamente conclusasi non è riuscito a dare il giusto contributo per il successo in campionato. L’ex terzino della Roma, intervistato dai canali ufficiali del club, ha ripercorso il suo primo anno in maglia nerazzurra.

“La vittoria a San Siro contro la Juventus è il momento che per me ci ha dato la consapevolezza di essere forti, di poter superare qualunque avversario, di essere pronti a prenderci lo scudetto”.

