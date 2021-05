Inter Miami, Phil Neville snobba Marcelo: “A Miami abbiamo più terzini che taxi!”

L’Inter Miami starebbe cercando di ingaggiare Marcelo dal Real Madrid.

Il club americano di David Beckham ha messo a segno nel corso della scorsa stagione già due colpi importanti quali Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi. Il tecnico inglese, Phil Neville, in conferenza stampa, ha però raffreddato la pista che porterebbe all’esterno brasiliano. Marcelo, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2022 con i blancos e il suo futuro sembra lontano da Madrid visto anche il suo scarso impiego nel corso dell’ultimo campionato. In merito all’approdo del campione verdeoro in Florida ha detto la sua proprio l’ex attaccante del Manchester United che, in conferenza stampa, ha dichiarato quanto segue.

“Non ho bisogno di un altro terzino sinistro. A Miami ci sono più terzini sinistre che taxi gialli. Potremmo rafforzare altre posizioni. Penso che mostri la bontà del progetto che stiamo costruendo. È fantastico che tutte queste stelle siano accostate all’Inter Miami, ma cerco stabilità. Voglio che i giocatori restino qui per molto tempo”.

