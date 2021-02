Milan-Inter, Kessie si prepara per il derby: “Vinciamo e torniamo in vetta! Rigore? Ecco cosa ho detto a Ibra”

Domenica a partire dalle ore 15.00 andrà in scena il derby tra Milan e Inter.

Scontro al vertice tra rossoneri e i nerazzurri che si giocano un pezzo importante della stagione, come conferma Frank Kessie nel corso dell’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport”.

“Vinciamo noi e torniamo in vetta alla classifica. Siamo un gruppo cresciuto nelle difficoltà, lavoriamo sodo e crediamo allo Scudetto. Rigore? Lo tira Ibra, e sarà contento del risultato. Tecnicamente è insuperabile e come compagno ti dà sempre qualcosa in più. Ci mette sempre la faccia, non capita spesso di trovare campioni con tale personalità. Soprannome? Una volta sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato nel posto di Gazidis. Mi hanno spiegato che non si poteva e ho risposto ‘Che problema c’è? Sono il nuovo AD del Milan’. Mi piace scherzare, ovviamente so di non essere un presidente.