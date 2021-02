Milan-Inter, Capello incorona Conte: “Ecco la chiave della risalita nerazzurra. Uomini derby? Lukaku, Barella, Hakimi…”

DERBY – “Il derby è sempre una partita tutta da giocare, i soliti discorsi sono veri perché è una partita a parte. C’è solo una cosa sicura: il viaggio di giovedì, la tensione della partita da parte del Milan la paghi. Magari i rossoneri mi smentiranno, ma visto che si sono allenati la settimana prima tranquilli per la partita contro lo Spezia e dovevano essere in una super condizione…”.

In prossimità del “derby della Madonnina”, l’ex tecnico del rossonero, Fabio Capello , ha parlato del big match di “San Siro”, Milan – Inter , lui che della “stracittadina” conosce alla perfezione dinamiche e peso specifico, avendo vestito dapprima la maglia rossonera dal 1976 al 1980 e successivamente sedendo sulla panchina del Milan con un palmares in Serie A di tutto rispetto, vincendo 4 scudetti, di cui 3 consecutivi (1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 e 1995-1996). Il “Don Fabio”, durante l’intervista rilasciata a “Calciomercato.com”, ha esaltato le decisioni del tecnico dell’ Inter , Antonio Conte , meritevole nell’ottimo momento nerazzurro. Di seguito le dichiarazioni del tecnico friulano.

MOMENTO NERAZZURRO– “Le critiche ci sono state, è vero (LEGGI QUI). Forse non meritava di uscire (dalla Champions, ndr) però quando ha trovato una squadra fisica ha avuto dei problemi, in Italia non ci sono squadre fisiche e quindi fa meno fatica. Poi Antonio Conte ha cambiato modulo e sistema di gioco, gioca più in contropiede e questo ha aiutato a mettere in evidenza le qualità e caratteristiche della squadra”.