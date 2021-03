Juventus, flop in Champions League e il rumore dei “nemici”: Mourinho celebra il Porto su Instagram, tifosi dell’Inter in estasi

Rivalità storiche.

Champions League, Juventus-Porto 3-2 d.t.s.: bianconeri eliminati, non basta la doppietta di Chiesa

La Juventus di Andrea Pirlo è stata eliminata dalla massima competizione europea per opera del Porto di Sérgio Conceição. Amarezza, delusione e sconforto sono i sentimenti facilmente evincibili dalle parole del coach bianconero e dalle dichiarazioni del man of the match dell’incontro di Champions League, Federico Chiesa, assoluto protagonista con una doppietta. Non c’è tempo però di leccarsi le ferite in quanto domenica la franchigia bianconera sarà già impegnata sul campo del Cagliari per provare a dare vita ad una delle remuntade più folli della storia del calcio. Chiaramente adesso l’obiettivo della Juventus è quello di provare ad impensierire l‘Inter di Antonio Conte nella lotta Scudetto, ma per Cristiano Ronaldo e compagni non sarà di certo una passeggiata sul velluto.

Juventus-Porto, Chiesa: ” C’è grande rammarico, avremmo meritato di passare il turno”

La sconfitta del Porto in terra torinese è pertanto bastata a Sérgio Conceição per staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. Grande clamore e una fervida reazione sul piano mediatico in seguito all’eliminazione del team del patron Andrea Agnelli, ed in particolare un commento su tutti non è passato inosservato agli occhi di tifosi interisti e bianconeri.