Juventus-Porto, Chiesa: ” C’è grande rammarico, avremmo meritato di passare il turno”

La Juventus saluta la Champions League già agli ottavi di finale.

Juventus-Porto, de Ligt amareggiato: “Uscire così è durissima, abbandonare la Champions a marzo una sconfitta”

I bianconeri hanno superato 3-2 il Porto dopo i tempi supplementari ma in virtù della sconfitta subita per 2-1 in casa dei lusitani sono stati costretti ad abbandonare la competizione. Sul match dell’Allianz si è espresso Federico Chiesa autore di una doppietta che non ha comunque evitato l’eliminazione ai piemontesi. Le sue dichiarazioni nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport.

Champions League, Juventus-Porto 3-2 d.t.s.: bianconeri eliminati, non basta la doppietta di Chiesa

“A casa non mi porto nulla di positivo. Volevo passare e c’è grande rammarico, dopo il primo tempo meritavamo di passare per quello che abbiamo prodotto, per la traversa di Cuadrado e altre azioni. Volevamo essere ai quarti ma non ci siamo, ora dobbiamo pensare al campionato e alla Coppa Italia. I cross dalle corsie esterne hanno creato, abbiamo avuto le opportunità per portarle a casa. Quando non si passa si cerca di trovare un’analisi dove si doveva fare qualcos’altro ma mel secondo tempo siamo entrati in campo con un’altra mentalità e meritavamo di passare”.