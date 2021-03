Juventus-Porto, de Ligt amareggiato: “Uscire così è durissima, abbandonare la Champions a marzo una sconfitta”

La Juventus saluta la Champions League già agli ottavi di finale.

Champions League, Juventus-Porto 3-2 d.t.s.: bianconeri eliminati, non basta la doppietta di Chiesa

I bianconeri hanno superato 3-2 il Porto dopo i tempi supplementari ma in virtù della sconfitta subita per 2-1 in casa dei lusitani sono stati costretti ad abbandonare la competizione. Sul match dell’Allianz si è espresso Matthijs de Ligt, le sue dichiarazioni nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport.

“Uscire così è dura soprattutto quando giochi in superiorità numerica per gran parte della partita. Secondo me oggi hanno iniziato bene loro e noi abbiamo iniziato a giocare dopo aver subito la rete, nella ripresa abbiamo reagito facendo due gol ma no siamo riuscii a segnare il terzo. L’eliminazione cambia tanto perchè noi teniamo a questa competizione, esserne fuori a marzo è davvero una grande delusione”.