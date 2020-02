Inter, Zamorano elogia Conte: “Allenatore speciale, come Simoni. Il ritorno di Sanchez…”

La straordinaria stagione dell’Inter.

Dopo la clamorosa sconfitta della Juventus sul campo del Verona, i nerazzurri non si sono fatti lasciare scappare un’occasione così ghiotta, e hanno trovato la forza di ribaltare due gol di svantaggio vincendo per 4 a 2 il derby contro il Milan e portandosi a pari punti con i bianconeri primi in classifica.

Tutto frutto del grande lavoro svolto fino a questo momento da Antonio Conte, che ha subito imposto la sua mentalità vincente nei suoi giocatori mostrandosi all’altezza di competere direttamente con i Campioni d’Italia in carica. A commentare l’operato del tecnico nerazzurro è intervenuto Ivan Zamorano, che ai microfoni di Inter TV ha elogiato così l’ex ct dell’Italia: “Conte ha un carattere speciale, tira sempre fuori qualcosa in più ai suoi calciatori. All’Inter anche io ho avuto un bravissimo allenatore, Simoni era un uomo di cuore. Conte però ha il carattere di quando giocava, per lui la sconfitta è difficile da accettare. Quando si fa un secondo tempo così differente dal primo, c’è per forza la mano dell’allenatore, non solo dei giocatori. Conte ha dato qualcosa in più a questa squadra, rappresenta il carattere storico dell’Inter“.

Infine un saluto ad Alexis Sanchez, suo connazionale e autore di un’ottima partita contro il Milan: “Mi è piaciuto vedere Alexis contro il Milan. Stava pian piano ritrovando la forma e, quando stava bene fisicamente e calcisticamente, è arrivato l’infortunio. Però resta un grande giocatore. Mi sembra che abbia fatto un passo importante anche grazie alla fiducia di Conte. Quando l’Inter lotterà per lo Scudetto o per arrivare quanto più in alto, Alexis sarà fondamentale. Abbiamo Lukaku e Lautaro, ma anche lui può dare qualcosa di importante”.