Inter-Milan, Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: “Ci vorrebbero 11 Zlatan in campo, ma andrà meglio”. E su CR7…

Brutta sconfitta per il Milan nel derby della Madonnina di domenica.

I rossoneri, in vantaggio di due reti all’intervallo, si sono fatti rimontare nella ripresa dall’Inter, che ha calato il poker. Il risultato finale, a San Siro, è stato di 4-2.

L’amara sconfitta è costata a Zlatan Ibrahimovic un Tapiro d’Oro. L’attaccante svedese, intercettato dall’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli, ha commentato la gara andata in scena domenica sera e ha parlato dei prossimi impegni: “È il primo trofeo dell’anno (ride, ndr). Io arrabbiato dopo il derby? E’ normale esserlo se non vinci. Ci vorrebbero 11 Ibrahimovic in campo, uno per tutti gli anni che ho giocato. Ci abbiamo provato, andrà meglio la prossima volta. CR7? Non lo conosco fuori dal campo, lui è un professionista. Ho scelto io di tornare al Milan, ho troppa passione per il calcio e quindi volevo ritornare in Italia e vestire di nuovo la maglia rossonera. Grazie per il Tapiro d’oro, è un onore averlo. Ormai ne ho tre, dovrebbe essere un record (ride, ndr). Condizione? A 38 anni non sono male, dai”.

