Inter, Vecino: “C’è una differenza tra il gol alla Lazio e quello al Tottenham. Garra Charrúa? Adani mi ha emozionato”

Matias Vecino ricorda i momenti più belli trascorsi da quando veste la maglia dell‘Inter.

Il centrocampista uruguaiano in forza ai nerazzurri, nel corso di un’intervista ai canali social del club, ha ripensato alle reti siglate contro Lazio e Tottenham. Il calciatore sudamericano ha anche svelato un curioso retroscena concernente quel Garra Charrúa pronunciato da Daniele Adani nel corso della telecronaca del match contro gli inglesi.

“Gol alla Lazio? Un momento importante perché venivo da un periodo sofferente per gli infortuni. Il massimo concludere la stagione così, con una gara emozionante e un ricordo che rimarrà per sempre. Gol al Tottenham? Un po’ una prosecuzione dell’Olimpico. Giocavamo la prima di Champions in casa dopo tanti anni, sempre in rimonta. Un sapore speciale. Direi che quello contro la Lazio è stato più emozionante per ciò che significava per i tifosi interisti. Nella notte non si dormì, poi la grigliata in mattinata. L’adrenalina era troppo forte per prendere sonno. Commento di Adani? Sì, emozionante per il modo che ha lui di raccontare il calcio. L’ho incontrato in tribuna e ci siamo salutati. La nostra storia che arriviamo a competere con i più forti. Ce lo abbiamo dentro. I charrúa erano gli indigeni della zona del Río de la Plata che si sono ribellati. Da qui arriva il senso della Nazione e della Nazionale. C’è la cultura del lavoro e del sacrificio. In fondo l’Uruguay è un Paese piccolo e perciò è difficile che in tanti arrivino al top. Ho fatto un video su Instagram per aiutare la mia gente, non tutti lì si rendono conto della gravità di quanto sta accadendo. Perciò invito tutti a stare a casa per prevenire la diffusione del contagio”.