Inter, Skriniar nominato calciatore polacco dell’anno: “Contento per il premio ma rammaricato per il periodo . Spero che Hamsik…”

Sorride Milan Skriniar.

Il difensore centrale dell’Inter, nominato dalla Federcalcio del proprio paese, in collaborazione con il quotidiano Pravda, con ben 344 voti, calciatore slovacco dell’anno, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito all’importante obbiettivo raggiunto, dicendosi molto contento nonostante il momento complicato, a causa dell’emergenza Coronavirus:

“Sono rammaricato che quest’anno non si possa tenere la tradizionale premiazione, ma in questo periodo, purtroppo, non è ovviamente possibile. Sono molto felice per questo premio, ringrazio le persone che hanno votato per me e tutti coloro che mi supportano, dalla mia famiglia ai tifosi. Lo scorso anno Stanislav Lobotka aveva affermaro che solamente quando Hamsik sarebbe andato in Cina avrebbe potuto vincere il premio qualcun altro, quindi spero che Marek non sia arrabbiato con me. In questo periodo la salute è la cosa più importante, quindi restiamo a casa e prendiamoci cura di noi stessi”.

