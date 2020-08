Inter-Shakhtar Donetsk, Barella: “Abbiamo gli attributi, è l’inizio di un ciclo. Con Conte ho migliorato una cosa”

L’Inter vince e vola in finale.

Sul campo dell’ESPRIT Arena è andata in scena la sfida tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk, che si sono affrontati in occasione della semifinale di Europa League: i due club erano alla ricerca dell’ultimo posto disponibile per la finale della competizione, dove ad attendere la vincente ci sarà il Siviglia che ieri ha battuto il Manchester United.

I nerazzurri hanno trionfato 5 a 0 grazie al gol di D’Ambrosio e le doppiette di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, volando così in finale. Al termine del match il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua soddisfazione per la bellissima prestazione odierna e per aver raggiunto l’ultimo step del cammino europeo:

“Abbiamo dimostrato di nuovo di avere gli attributi e di giocare bene a calcio. Siamo contenti perché siamo riusciti finalmente a sbloccarla alla prima occasione. Sicuramente è l’inizio di un ciclo, non era facile fare bene dall’inizio e abbiamo sbagliato tanto all’inizio. Abbiamo rivisto gli errori che abbiamo fatto, quando giochi con una squadra e una società così è tutto più facile. Conte mi ha migliorato nella mentalità, nel mio modo di giocare, ora uso di più la testa. Ci sta di discutere, c’è tensione, era la mia prima semifinale importante. Non abbiamo litigato, avevamo punti di vista diversi, ma finisce tutto in campo. Prima ero molto istintivo, le giocate mi riuscivano per quello. Ora lavorando con grandi campioni come Eriksen e Sensi mi hanno aiutato tanto in questo. Troppe ammonizioni? È un aspetto che devo migliorare tanto, ho lavorato col mister per ridurre la foga. Anche se ormai per gli arbitri è abitudine darmi i gialli“.

