Inter-Shakhtar, Lautaro: “Stiamo crescendo, ora pronti per grandi cose. Svelo a chi dedico i gol”

L’Inter stacca il pass per la finale di Europa League.

La squadra di Antonio Conte ha calato un pokerissimo alla ESPRIT Arena, battendo lo Shakhtar Donetsk per 5-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez, Danilo D’abrosio e Romelu Lukaku. Venerdì sera i nerazzurri sfideranno il Siviglia per conquistare la Coppa.

Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: meraviglia nerazzurra, Conte vola in finale

L’attaccante Lautaro Martinez, autore di una doppietta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha parlato dell’obiettivo conquistato dai suoi: “Una notte incredibile, sognata. Era da tanto tempo che non giocavo una partita così. Abbiamo dimostrato che l’Inter è pronta per grandi cose. Siamo pronti a giocare la finale. Vengo da un momento in cui non ero ai miei livelli ma questo ti aiuta a crescere e maturare. Ora sono felice per il presente della squadra, che sta giocando con personalità e sta crescendo. A livello personale sono contento perché nascerà il mio primo figlio, dedico tutto questo alla mia famiglia e a chi mi sta vicino. Rapporto con Lukaku? Lo ripeto, siamo un gruppo che cresce giorno dopo giorno, con giovani e con elementi di esperienza che ci aiutano a seguirli. Il Siviglia è molto forte, cercheremo di recuperare al meglio per questa partita speciale. Speriamo che tutto vada bene e che la coppa arrivi all’Inter“.