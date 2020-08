Inter-Shakhtar, D’Ambrosio: “Vittoria meritata, Conte un maestro. Una cosa mi inorgoglisce”

L’Inter vola in finale.

Cinque a zero il risultato della semifinale di Europa League tra la squadra di Antonio Conte e lo Shakhtar Donetsk, che non è riuscita a reagire di fronte alle reti di Lautaro Martinez, Danilo D’abrosio e Romelu Lukaku. Un dominio assoluto che regala all’unica squadra italiana ancora in corsa per le competizioni europee la finale contro il Siviglia.

Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: meraviglia nerazzurra, Conte vola in finale

Il difensore nerazzurro Danilo D’Ambrosio, autore della rete del 2-0, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha detto la sua sul risultato: “È una vittoria meritata, una vittoria del gruppo. Non solo di chi ha giocato ma di tutta la rosa. Mai come quest’anno c’è grande disponibilità in gruppo. Lottiamo tutti per lo stesso obiettivo, è importante per chi gioca e anche il mister lo apprezza. Abbiamo giocatori davvero forti in attacco ma come ho già detto la forza dell’Inter è il gruppo che esalta i singoli e fa in modo che arrivino risultati. Il mio ruolo? La cosa che mi inorgoglisce tanto è che questa sia la mia miglior stagione. Ogni anno questa frase si ripete, vuol dire che il lavoro che faccio si vede. E questo lo devo alla società che mi consente di restare e ai miei compagni che mi consentono di dare il 100%. Abbiamo un allenatore che ci insegna calcio, non sono solo io a dirlo. Gli interpreti sono bravi a quel che dice l’allenatore. Lui ci mette in grado di scendere in campo con idee chiare e precise“.

