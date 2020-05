Inter, senti Miccoli: “Cavani top player, l’ideale per Conte. Compagni e tecnici al Palermo? Ecco chi scelgo”

Gli anni d’oro di Fabrizio Miccoli.

L’ex attaccante ha trascorso una importante parentesi della sua carriera (dal 2007 al 2013) tra le fila del Palermo. 165 presente collezionate e 74 reti messe a segno, che gli hanno permesso di diventare il giocatore rosanero con più presenze in Serie A nonché il miglior marcatore di tutti i tempi della storia del club siciliano. Tanti i momenti importanti vissuti in quegli anni in quel di Viale del Fante: dalla finale di Coppa Italia alla conquista dell’accesso Europa League. Al suo fianco, tanti altri giocatori straordinari che oggi sono protagonisti del palcoscenico calcistico internazionale. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex numero dieci ha parlato di giocatori e tecnici che hanno arricchito la sua esperienza in Sicilia.

“Ai tempi del Palermo – dice Miccoli – ero molto legato a Balzaretti, perché al di là dell’essere grandi amici giocavamo entrambi sulla fascia sinistra. Poi Migliaccio, con il quale è rimasto un bel rapporto anche fuori. Correvano per me entrambi (ride, ndr). E infine Amauri, ho un grande rimpianto per averci giocato poco. In quel Palermo potevamo divertirci di più. Era davvero forte, sia fisicamente che tecnicamente. Eravamo completamente diversi ma insieme eravamo molto forti. Anche Cavani era straordinario, una macchina da gol incredibile. A Palermo forse non ha fatto dimostrato che poi è riuscito a dimostrare a Napoli. Non pensavo avesse fatto la scelta giusta e invece mi sono dovuto ricredere. E’ uno degli attaccanti più forti al mondo. Lo vedo bene nell’Inter di Conte, è adatto ai suoi schemi. Fisicamente sta bene, nonostante i 33 anni. Allenatori? Delio Rossi e Ballardini mi hanno dato tanto e spero di aver dato tanto anche a loro. Cosmi mi ha dato la possibilità di esordire a Perugia, ma anche Zenga“.

