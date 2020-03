Inter, senti l’ex Cordoba: “La mentalità è quella giusta, chi arriva in nerazzurro sa di dover vincere. Conte? Vi dico cosa penso”

Una stagione di rinascita quella dell’Inter, con un nuovo progetto e allenatore che hanno dato i loro frutti.

Ivan Cordoba, ex difensore nerazzurro, intervistato da La Gazzetta Dello Sport, ha parlato della stagione fin qui disputata dalla compagine di Zhang Jindong, tra innesti, l’arrivo in panchina di Antonio Conte e i buoni propositi per il futuro: ““La stagione dell’Inter? La giudico bene: il compito di di avvicinare la vetta non era facile ma la squadra ci sta riuscendo, il che significa che tutti sono convinti degli obiettivi da raggiungere. Ci vorrà tempo, ma la mentalità è quella giusta. Chi arriva all’Inter deve sapere che bisogna vincere. Questo l’Inter lo ha dimostrato prima dello stop, al di là delle ultime gare”.

Infine Cordoba elogia Conte, ex allenatore, tra le tante, della rivale Juventus: “Prima che arrivasse la pensavo come tutti i tifosi dell’Inter: per noi era qualcosa di difficile da accettare perché è come una bandiera nerazzurra che va alla Juve. Il lavoro, i risultati, il modo di gestire la squadra, di difendere questi colori, stanno dando quella fiducia che prima non c’era. Lui come allenatore è molto forte, lo aveva già dimostrato; noi volevamo uno così, con una mentalità vincente”.

