Inter, senti Costacurta: “Nerazzurri vicini alla Juventus. Conte ha fatto grandi passi, ma mancano due cose”

Parla Alessandro Costacurta.

Il campionato di Serie A, a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, è attualmente fermo fino a data da destinarsi, ma le discussioni in merito tra gli esperti del mondo del calcio non si placano. In bilico, infatti, c’è ancora il titolo di Campione d’Italia, col testa a testa rimasto in asso tra Juventus, Inter e Lazio.

L’ex difensore del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle possibilità che hanno i nerazzurri di Antonio Conte di tendere delle insidie ai campioni in carica: ”In base a quanto visto in campo penso che l’Inter sia più vicina alla Juventus di quanto si riesca a percepire. Conte sta facendo davvero grandissime cose ed anch’io all’inizio pensavo ci fosse molta distanza. Manca un po’ d’esperienza e, forse, anche qualche giocatore”.

