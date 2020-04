Serie A, Gravina: “Chiudere la stagione sarebbe fondamentale, c’è un ipotesi per finire i campionati”

Gabriele Gravina sul futuro della stagione di Serie A.

L’emergenza Coronavirus ha costretto la Federazione, come d’altronde accaduto in tutta Europa, a sospendere i campionati fino a data da destinarsi per non rischiare il propagarsi del virus. La ripresa della Serie A come confermato dal presidente della FIGC, intervistato da La Domenica Sportiva, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Finire i campionati a settembre od ottobre? Si tratta di un’ipotesi. Al momento una possibile data per ripartire potrebbe essere quella del 17 maggio, ma ci tengo a precisare che è solo un’ipotesi. Chiudere la stagione sarebbe il modo migliore non solo per non compromettere la stagione 2019/2020, ma anche per evitare di compromettere in ogni modo la stagione 2020/2021”.

