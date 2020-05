Inter, Recoba: “Vi racconto l’assist a Ivan contro il Milan. Ecco il mio più grande rammarico”

Il ricordo di Alvaro Recoba.

Arrivato in Italia nel 1999, El Chino fu girato in prestito dall’Inter al Venezia per un anno, salvo poi ritornare in nerazzurro l’anno successivo compiendo il definitivo salto di qualità: nelle successive otto stagioni il centrocampista uruguaiano ha collezionato 166 presenze e realizzato 50 gol, incantando i tifosi con i suoi splendidi calci di punizione.

Inter, il ricordo di Recoba: “Rubai la scena a Ronaldo, vi racconto il mio gol al Brescia”

Durante un’intervista sul profilo Twitter spagnolo dell’Inter, Recoba ha ricordato alcuni dei momenti migliori vissuti durante gli anni in cui ha indossato la maglia nerazzurra, dal primo impatto con i nuovi compagni di squadra al grande rammarico di non aver giocato la finale di Coppa Uefa contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

“Ricordo quell’assist a Ivan contro il Milan: fu la decisione giusta passare il pallone, anche perché avevo la palla sul destro che non era il mio piede (sorride, ndr). Fu il 2-0 dopo il gol di Di Biagio. Quando arrivai all’Inter ero piccolo ed entrai in uno spogliatoio con i migliori al mondo: da Ivan a Simeone, poi Bergomi, Ronaldo, Djorkaeff, Pagliuca… Era incredibile pensare di essere arrivato lì, è qualcosa che se mi fosse stato detto quando ero un bambino non ci avrei creduto. Poi trovai anche tanti sudamericani, e questo mi facilitò l’inserimento. Zamorano aveva una facilità estrema nel segnare, una qualità che gli avrei voluto rubare. A me mancava soprattutto quando ero più giovane, questa ferocia di cercare la via della rete a ogni costo. Il rammarico è non essere entrato in campo nemmeno per 5 minuti nella finale di Coppa Uefa vinta contro la Lazio, nella quale Zamorano segnò un golazo. Ero convinto di entrare nel finale e invece non successe, in ogni caso fu una serata splendida, eravamo tutti contentissimi“.