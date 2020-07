Inter-Napoli, Gattuso: “Mi aspetto di più, troppi errori. Barcellona? Servono sacrifici”

Il Napoli cade sotto i colpi dell’Inter.

A San Siro gli azzurri sono stati battuti dagli uomini di Antonio Conte, che hanno conquistato la vittoria grazie alle reti messi a segno D’Ambrosio e Lautaro Martinez. Nulla da fare per la squadra ospite, che nonostante le numerose occasioni non è riuscita ad impensierire in modo concreto gli avversari.

Il tecnico dei partenopei Rino Gattuso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prestazione dei suoi: “Oggi abbiamo subito troppo. Questa dell’Inter è un’aggressività diversa, nei primi 10 minuti praticamente non siamo entrati in campo. Siamo partiti troppo bassi e con loro non puoi permettertelo, oggi Milik non ha fatto una grande partita. Dobbiamo migliorare su diversi aspetti, è mancata l’anima. In questo momento dobbiamo annusare il pericooo dimenticando quello che abbiamo fatto, a me da fastidio quando inizio a vedere certe cose. Ultimamente abbiamo sbagliato troppo sotto porta, non dobbiamo dare la colpa a nessuno e pensare da squadra. I troppi errori hanno creato un po’ di malumore ai giocatori. Barcellona? Penso che adesso mancano 12 giorni alla sfida del Camp Nou e faremo le nostre valutazioni, Insigne-Callejon e Mertens hanno fatto bene nel corso degli anni e quindi vedremo se schiererò loro. Penso che al momento serve ritrovarci e quindi non c’è bisogno solo della qualità, dobbiamo ritrovarla prima perché non esiste un interruttore. Mi aspetto di più da questa squadra, siamo stati bravi a riprenderci dopo un inizio di stagione non troppo positivo. Questa è una squadra che deve dare il massimo in ogni momento, adesso i calciatori devono fare dei sacrifici. Mi permetto di dare dei consigli. Osimhen? Ne parleremo qualora dovesse arrivare, adesso parlo di Mertens e degli altri”.

