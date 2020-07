Inter-Napoli, Giuntoli: “Stagione soddisfacente, ma può diventare straordinaria. Osimhen? Il suo agente…”

Il Napoli progetta il futuro: dagli impegni imminenti in Champions League alla prossima stagione di Serie A.

Gli uomini di Rino Gattuso sono impegnati questa sera nell’ostico match contro l’Inter, valido per la trentasettesima giornata del massimo campionato italiano. Intanto, ai vertici del club partenopeo, si programmano le prossime mosse. A parlare di presente e futuro degli azzurri, ai microfoni di Sky Sport a pochi istanti dal fischio d’inizio della sfida, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

“Sarà una prova molto importante in vista della sfida contro il Barcellona. Veniamo da un periodo un pochino di flessione, a livello di prestazioni, di risultati non direi, ma cerchiamo di ritrovarci, per poi andare nel miglior modo all’impegno contro i blaugrana. Questo finale di stagione ci dà voglia di cercare di fare un girone di ritorno con un punteggio congruo per il lavoro della squadra per, poi, ripartire subito, perché quest’anno non c’è tempo di riposare, di pensare e, quindi di ripartire subito, ripartire con lo slancio giusto“.

“Un bilancio annuale? Alla fine – continua Giuntoli – ci sono tre competizioni, una delle quali non siamo andati così brillantemente nel girone d’andata, mentre nel girone di ritorno, comunque, abbiamo fatto una media punti che ci poteva addirittura permettere anche di entrare in Champions League. Quindi, diciamo che è stata una parte altalenante, la seconda molto meglio, in crescendo. Nelle coppe siamo andati molto bene, tanto che abbiamo raggiunto gli ottavi in Champions, giochiamo questo quarto a Barcellona e abbiamo vinto la Coppa Italia. Quindi, una stagione soddisfacente, che può diventare straordinaria se dovessimo passare il turno“.

Inter, Marotta senza filtri: “Messi icona del calcio, sul suo possibile arrivo in Serie A…”

Infine, una battuta sul possibile arrivo in azzurro di Victor Osimhem: “Con l’agente c’è stata un’apertura importante, vediamo nei prossimi giorni cosa succederà”.