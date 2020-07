Inter-Napoli, Conte: “Lukaku calciatore atipico, deve migliorare su un aspetto”

L’Inter desiderosa di conquistare la seconda piazza in classifica per chiudere il campionato in modo più che dignitoso.

I nerazzurri nella serata di martedì 28 luglio affronteranno il Napoli di Rino Gattuso nella gara valida per la 37a giornata di Serie A. Il tecnico interista Antonio Conte, ai microfoni di Inter TV, ha parlato della sfida di San Siro contro la compagine partenopea.

“Lukaku è un calciatore che ha margini di miglioramento: in alcune situazioni di gioco può e deve migliorare. Stiamo parlando, come ho detto dopo il match, di un calciatore atipico, perché nonostante la sua stazza, la sua forza, la sua altezza e il suo essere un riferimento in avanti, è anche un giocatore veloce, che con campo da percorrere ha la capacità atletica per realizzare questo tipo di gol. Sta sempre a lui, a ogni calciatore, la voglia di migliorare. Lui ha dei margini di miglioramento, ma è importante che ognuno di noi abbia quella voglia e quella fame di alzare il proprio livello e di crescere sempre di più”.