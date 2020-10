Inter-Milan, niente derby per Bastoni: tampone negativo per il difensore, ma le regole parlano chiaro

Tampone negativo per Alessandro Bastoni.

Il difensore dell’Inter, risultato positivo al Coronavirus lo scorso 7 ottobre, nei prossimi giorni potrà tornare a disposizione del tecnico Antonio Conte. A comunicarlo lo stesso giocatore tramite una storia sul proprio profilo Instagram. L’ex Parma però non sarà comunque disponibile per il derby contro il Milan che si disputerà oggi(sabato 17 ottobre alle ore 18) in quel di San Siro. L’ex Atalanta, infatti, prima di poter scendere in campo dovrà sostenere la visita di idoneità medico-sportiva, solo allora potrà ottenere l’autorizzazione e di conseguenza riprendere l’attività. I tempi tecnici purtroppo non permettono che il tutto arrivi entro il fischio d’inizio del tanto atteso derby. Per lui neanche panchina, dunque, Bastoni potrà assistere alla sfida dalla tribuna.

