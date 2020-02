Inter-Milan, Eriksen: “Non temo nessuno, sono qui per fare la differenza. Scudetto? Vi dico la mia”

Parola a Christian Eriksen.

Per il centrocampista danese, approdato all’Inter a gennaio a fronte di 20 milioni di euro, domenica sarà il primo derby della Madonnina. In Inghilterra, con la maglia del Tottenham, ne ha vissuti tanti, ma quello di Milano sarà un’emozione diversa. Il classe ’92, senza dubbio, è già pronto. L’ex Ajax non si è pentito di avere scelto i nerazzurri e intende dare un contributo prezioso alla squadra di Antonio Conte, soprattutto in virtù della corsa allo scudetto.

“Nella vita prima o poi devi prendere una decisione – ha spiegato Eriksen ai microfoni della Gazzetta dello Sport – con il Real Madrid non c’era niente di concreto. L’Inter invece è stata vera, si è mossa in maniera molto seria. Io cercavo per me il più grande club possibile al di fuori della Premier League. L’ho trovato. Voglio essere il giocatore che fa la differenza, che segna, che crea. Servirà tempo, questo è ovvio, ma nel calcio non puoi aspettare troppo per diventare decisivo. Scudetto? È solo una questione di punti, siamo lì. La Juve vince da tanto tempo, noi vogliamo cambiare le cose. E io sono qui per questo. La costanza nella vittoria è un fattore, la Juve ce l’ha. Vediamo alla fine. E poi c’è anche la Lazio con noi“.

A proposito, invece, del derby contro il Milan in programma domenica sera: “Qui c’è tutto lo stadio che canta, ci sarà tanto rumore, sarà bellissimo. Non temo nessuno. Siamo in una posizione di classifica migliore, anche se nei derby può succedere di tutto”.

