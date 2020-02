Inter-Milan, Sensi: “Sto lavorando al 100% per non saltare il derby. Eriksen ci darà una grande mano. Paura di Ibrahimovic? Penso che…”

La parola a Stefano Sensi.

Il centrocampista dell’Inter, reduce da alcuni problemi fisici, vuole assolutamente tornare protagonista e il derby della Madonnina, in programma domenica, potrebbe essere il giusto momento per rilanciarsi. Intervistato ai microfoni di Sky Sport il mediano classe ’95 si è espresso in vista della gara di fine settimana contro il Milan, facendo inoltre il punto della situazione sulle proprie condizioni: “Sto bene, sto lavorando per essere al 100% per la stracittadina. Farò di tutto per essere pronto. Sì, ho sofferto tanto. Questi infortuni mi hanno impedito di dare una mano alla squadra. Sono cose che capitano e che fanno parte del nostro mestiere. Come uscirne? Si cerca di trovare un qualcosa da cambiare per prevenirne altri. Si lavora sempre, siamo sempre concentrati e lo farò anche in questa settimana in vista del derby. Il mister è sempre carico, ci dà entusiasmo e ci dice sempre quello che dobbiamo fare in campo. Gli ultimi arrivati? Eriksen ci darà quel qualcosa in più, ha esperienza e qualità ed è al top da anni. Deve ambientarsi, ci parliamo già e ci sta facendo vedere grandi cose in campo. Con lui possiamo fare il salto di qualità“.

Sensi dice la sua sulla lotta scudetto, con al momento la Juventus prima, a tre punti di vantaggio: “Vogliamo rimanere attaccati alla juve, la Lazio sta facendo molto bene. Noi lavoriamo per non commettere errori per per portare punti a casa“.

Infine un pensiero su Zlatan Ibrahimovic, assente nell’ultima gara dei rossoneri pareggiata contro il Verona: “Paura di Ibra? Più che paura penso che si debba stare attenti. Ha cambiato volto al Milan. Noi vogliamo fare sempre qualcosa in più, prepareremo la partita, il derby è una gara a sé“.