Inter, Lukaku si racconta su Instagram: “Sono il re di Milano, ho i tifosi migliori del mondo. Berni…”

Romelu Lukaku si diverte su Instagram.

Lo slittamento del big match tra la Juventus e l’Inter ha regalato un po’ di tempo libero in più ai giocatori di Maurizio Sarri e Antonio Conte, che nonostante i continui allenamenti sono riusciti a dedicarsi ad altre attività. Come Cristiano Ronaldo, che ieri sera si è recato al Santiago Bernabeu per assistere al Clásico tra Real Madrid e Barcellona, vinto dai blancos 2 a 0 grazie ai gol di Vinicius e Mariano Diaz: tre punti importantissimi grazie ai quali le Merengues hanno scavalcato i blaugrana conquistando il primo posto in classifica.

Real Madrid-Barcellona, CR7 e la nostalgia Blancos: la confessione dell’amico fidato e il blitz nello spogliatoio…

Anche Romelu Lukaku si è divertito utilizzando i social network, e sul suo account Instagram ha risposto ad una serie di domande poste dai suoi tantissimi follower:

“I giocatori più simpatici dell’Inter? Young e Sensi. Il gol più importante della mia carriera? Quello realizzato con il Belgio contro il Portogallo su assist di Jordan Lukaku. Sono molto contento di giocare in questa squadra, in Italia mi sto trovando molto bene. Giocatore del passato con cui mi piacerebbe giocare? Thierry Henry. Lautaro? Uno dei talenti migliori che abbia mai visto. I miei idoli? Anelka e Drogba. Non sono fidanzato, il mio piatto italiano preferito è la carbonara. Il miglior centrocampista con cui ho giocato? De Bruyne, ha gli occhi dietro la testa. I tifosi interisti sono i migliori del mondo. Il giocatore più brutto dell’Inter? Non parlo male dei miei compagni di squadra. Esposito? Grande talento, deve continuare così. Brozovic? Se andassi in guerra e dovessi portarmi dietro qualcuno sceglierei lui. Grande personalità, tanta qualità. Il difensore più forte contro cui ho giocato? Vertonghen. Perché non sorrido mai in campo? Sono concentrato. Ho sempre avuto la numero 9. Sono il più veloce dell’Inter. Come ho imparato l’italiano così velocemente? Guardo la Serie A in italiano da quando ho 14 anni. Il mio migliore amico all’Inter? Mi trovo bene con tutti. Berni? E’ il collante della squadra. Quando hai bisogno di qualcuno, lui è sempre lì. Sempre positivo e dà consigli con le parole giuste prima di giocare. Il gol contro il Ludogorets? Fortuna e anche un po’ di qualità. Handanovic? Una bestia, lavora ogni giorno duramente. Tutti i difensori italiano sono bravi“.

Poi una domanda particolare, ossia “Chi è il king di Milano?“, alla quale Lukaku ha risposto postando la sua esultanza dopo il gol realizzato contro il Milan.